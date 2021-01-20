أحدث الحواسب المحمولة من Xiaomi

أعلنت شركة Xiaomi عن بدء مبيعات حاسبها المحمول الجديد Mi NoteBook 14 IC الذي زودته بمواصفات جيدة وستطرحه بأسعار مقبولة.

وتأتي نسخ حواسب Mi NoteBook 14 IC بهياكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك تزن نحو كيلوغرام ونصف الكيلوغرام تقريبا، تشبه من حيث التصميم هياكل حواسب Mi NoteBook التي طرحت العام الفائت.

كما جهزت هذه الحواسب بشاشات بمقاس 14 بوصة أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (1920/1080) بيكسل.

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وتعمل هذه الأجهزة بمعالجات Intel Core i5-10210U من الجيل العاشر، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، ومعالجات رسوميات Intel UHD 620 أو Nvidia GeForce MX250.

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كما جهزتها Xiaomi ببطارية باستطاعة 46 واطا تكفيها لتعمل 10 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وبمنفذ HDMI 1.4، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذي USB 3.1 Type-A.

وتبلغ سعر نسخ هذه الحواسب المزودة بمعالجات رسوميات Intel UHD 620 من 640 دولارا، بينما سعر نسخها بمعالجات رسوميات Nvidia GeForce MX250 فتصل إلى 680 دولارا.

المصدر: ixbit