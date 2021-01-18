شركة بريطانية تطور إسوارا يشعر مديرك بحالتك النفسية - فيديو

طورت شركة "مود بيم" سوارا ذكيا يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، وخصوصا على خلفية انتشار جائحة كورونا في العالم.

ووفق لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الخبر، فإنه "خلال أزمة كورونا واضطرار الجميع للعمل من المنزل، كانت هناك حيرة كبيرة حول ردة فعل الموظفين، وما إذا كانوا راضين أم لا، لذلك طورت الشركة سوارا يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها".

وأشارت إلى الزر الأصفر في الإسوار للتعبير عن الشعور بالسعادة، والأزرق للتعبير عن الشعور بالحزن.

وتابعت: "السوار متصل بتطبيق للهواتف الذكية وموقع إلكتروني للحاسوب يمكن للمدير المباشر من خلاله متابعة حالة موظفيه باستمرار، حرصا على تقديمهم أعلى مستويات من الإنتاج على مدار اليوم".

ويمكن استخدام السوار لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وأفراد العائلة وإبقائهم على اتصال مستمر، بعد أن منعتهم الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من التجمع كما في السابق.

المصدر: "ديلي ميل"