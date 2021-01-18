Xiaomi تزيح الستار عن ساعتها المنزلية الذكية

كشفت شركة Xiaomi عن مواصفات نموذجها الأحدث من ساعات Mi Smart Clock المنزلية الذكية المتعددة الاستخدامات.

وتأتي هذه الساعات بهيكل أنيق صغير الحجم مجهز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 3.97 بوصة دقة عرضها (480/800) بيكسل.

ويمكن للمستخدمين الاعتماد على Mi Smart Clock الجديدة كجهاز لمعرفة الوقت والتاريخ وحالة الطقس، أو استخدامه كمنبه وأداة ذكية للتذكير بالمواعيد اليومية، أو كمكبر صوت يمكن وصله مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية، أو أداة لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر يوتيوب.

There are so many smart features on #MiSmartClock⏲ to help you, start living smart! Which one do you like best? 😍Comment below! 👇 #SmartLifeMadeSimplepic.twitter.com/CoFIis442q — Xiaomi (@Xiaomi) January 8, 2021

وتتميز هذه الأداة الذكية بتقنيات تساعدها على التحكم بمعدل سطوع الشاشة أثناء فترات النوم، فضلا عن أنها تحتوي على أزرار خاصة للتحكم بمعدل الأصوات وزر لتعطيل العرض والأصوات أثناء النوم، فضلا عن أنها مجهزة بمكبرات صوت ممتازة ومايكروفونات تمكن المستخدم من التحكم بها عبر مساعد غوغل الصوتي.

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ويمكن لهذ الساعة الذكية الاتصال مع كاميرات Xiaomi ومع الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد اعتبارا من الإصدار Android 4.4، والأجهزة والهواتف التي تعمل بنسخ iOS 9.0 والنسخ الأحدث من أنظمة iOS.

المصدر: ixbit