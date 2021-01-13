TikTok يعزز خصوصية حسابات المراهقين

أعلن القائمون على TikTok أن التطبيق سيحصل على إعدادات أمان جديدة، من بينها إعدادات ستعزز خصوصية حسابات المراهقين.

وجاء في بيان صادر عن الشركة المسؤولة عن تشغيل التطبيق المذكور "تسعى TikTok جاهدة لخلق بيئة ودية وآمنة على منصتها لكي يتمكن جميع المستخدمين بمن فيهم القاصرون من مشاركة إبداعاتهم بحرية، نعلن اليوم عن مجموعة من التغييرات التي ستطال إعدادات الخصوصية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهذه التغيرات ستساعد هؤلاء الأشخاص على تكوين نهج واع لنشر المحتوى والتواصل عبر منصتنا.. TikTok اليوم ستحدث إعدادات الخصوصية لحسابات مستخدميه الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، وستصبح حساباتهم خاصة بشكل تلقائي".

وأوضح البيان أن تحول حسابات الفئات العمرية المذكورة من عامة إلى خاصة يعني أنه لن يكون بإمكان أي شخص مشاهدة الفيديوهات التي تنشرها تلك الحسابات، بل ستكون الفيديوهات متاحة للمشاهدة من قبل المتابعين الذين تم قبولهم من صاحب الحساب فقط.

وأضاف في البيان أيضا "الإعدادات الأوتوماتيكية التي تسمح بـ(اقتراح حسابات المستخدمين لأشخاص آخرين) ستتعطل بشكل تلقائي بالنسبة للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة.. نعمل بكشل فعال على تعزيز سلامة المستخدمين على منصتنا ونسعى لتطوير سياستنا وأدواتنا، ونتعاون بشكل وثيق مع الخبراء والمختصين في مجال سلامة القاصرين لكي يبقى TikTok ملاذا آمنا لجميع الذين يريدين التعبير عن أنفسهم ومشاركة إبداعاتهم".

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وبالإضافة إلى التعديلات المذكورة ستحصل حسابات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة على TikTok على إعدادات إلزامية تمنع العموم من إمكانية وضع التعليقات على الفيديوهات التي تنشرها تلك الحسابات، وسيكون بإمكان صاحب الحساب تفعيل هذه الميزة لتشمل جميع التعليقات أو السماح لـ"الأصدقاء" والمشتركين في الحساب فقط بوضع التعليقات.

المصدر: تاس