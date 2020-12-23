هاتف آخر ينضم لأسرة أجهزة 5G المتطورة

كشفت شركة OnePlus عن مواصفات هاتفها الأحدث المطور ليكون واحدا من بين أفضل هواتف 5G لهذا العام.

ويأتي هاتف OnePlus Nord N10 5G بهيكل مقاوم للماء والغبار، وزنه 190 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وبشاشة IPS LCD بمقاس 6.49 بوصة أبعادها "20:9" وترددها 90 هيرتزا.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 690 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrеno 619L، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

أما الكاميرا الأساسية فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وزودته OnePlus أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

كما حصل هذا الهاتف على نظام تشغيل Andrоid 10 مع واجهات OxygеnOS 10.5، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: ixbit