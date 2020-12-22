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غوغل تفاجئ محبي التقنية وتتخلى عن برمجيات معروفة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تفاجئ محبي التقنية وتتخلى عن برمجيات معروفة
Reuters DR/TC
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة غوغل عن نيتها التخلي عن مشروع برمجيات Android Things المخصصة للعمل والتحكم بالأجهزة الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غوغل قررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن لاحظت أن المشروع لن يلقى الرواج والشعبية المطلوبين، ولتركيز الجهود على تطوبر برامج أخرى تتعلق بالتحكم بالأجهزة الذكية ستكون أكثر تطورا ومواكبة لمتطلبات سوق التقنية في المستقبل.

وكانت غوغل قد بدأت بتطوير أنظمة تشغيل الأجهزة المنزلية الذكية عام 2015، وأطلقت على مشروع برمجياتها حينها اسم Brillo، وعام 2016 قامت الشركة بتحديث هذا المشروع لتعيد إطلاقه تحت اسم Android Things، وكان من المخطط أن تعمل هذه البرمجيات مع العديد من الأجهزة والتقنيات مثل المكبرات المنزلية الذكية والكاميرات الأمنية وأجهزة المراقبة.

وعام 2018 شملت قائمة الدعم التقني لـ  Android Things العديد من أنواع مكبرات الصوت الذكية، وأوائل 2019 قررت غوغل توسيع هذه القائمة لتضم الشاشات الذكية أيضا.

ورغم كل محاولات غوغل لتطوير مشروع هذه البرمجيات وجعلها أداة معتمد شاملة للتحكم بالأجهزة الذكية، إلا أن الفكرة لم تلق الانتشار المطلوب على ما يبدو.

المصدر: ixbit

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