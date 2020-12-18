شركة Qualcomm تعلن عن أحدث معالجاتها المخصصة للأجهزة الذكية

كشفت شركة Qualcomm عن مواصفات معالجها المتطور الجديد المخصص للعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن معالج Snapdragon 678 يعتبر نسخة مطورة عن معالج Snapdragon 675، لكنه يمتاز بخصائص تجعل أداء الأجهزة الذكية أفضل بشكل ملحوظ، كما يساعد في التقليل من استهلاك طاقة البطارية في الأجهزة، ويدعم قدرات الهواتف والحواسب اللوحية في الاتصال مع شبكات 5G.الشبكات الخلوية الحديثة.

وطور هذا المعالج بتقنية (11 نانونومتر) وزود بثماني أنوية من نوع Kryo 460، اثنتان من هاتين الأنوية تعمل بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، فضلا عن حصوله على معالج رسوميات مدمج من نوع Snapdragon X12 LTE.

ويشير الخبراء في Qualcomm إلى أن التقنيات الجديدة التي حصل عليها هذا المعالج ستمنح الهواتف والأجهزة الذكية قدرات أكبر لتحسين أداء الكاميرات، وستحسن ميزات التصوير البطيء، وتزيد من سرعة تنزيل بيانات الإنترنت في الأجهزة لتصل إلى 600 ميغابيت في الثانية.

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كما جهز هذا المعالج بوحدة Qualcomm Spectra 250L ISP التي تدعم قدرات كاميرات الهواتف في تصوير مقاطع الفيديو.

المصدر: ixbit