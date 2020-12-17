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شركة Xiaomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها

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شركة Xiaomi تتحضر لإطلاق أفضل هواتفها
youtube/DroidHolic
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أعلنت شركة Xiaomi مؤخرا أنها تستعد لإطلاق هاتفها الجديد K40، الذي تتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا لمواصفاته التقنية المتطورة.

وتداولت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مؤخرا صورا تظهر بعض جوانب تصميم الهاتف المذكور والتقنيات التي سيزود بها.

وتبين الصور المتداولة أن Redmi K40 سيأتي بكاميرا أمامية فتحة عدستها موضوعة أعلى ومنتصف الشاشة، ولن يحصل على كاميرا سيلفي منبثقة كما أشارت التسريبات سابقا.

وعلى الواجهة الخلفية للهاتف تظهر كاميراته الأساسية المزودة بأربع عدسات، إحداها مجهزة بفتحة كبيرة وستكون مخصصة للتصوير الفائق العرض على الأغلب، أما عدسة التصوير الأساسية فستكون بدقة 108 ميغابيكسل تبعا للتسريبات.

كما يظهر بجانب الكاميرا الأساسية للهاتف مصباح إضاءة يعمل بتقنيات LED وأسفله مستشعر صغير يعتقد أنه مستشعر ليزري لتحديد الأبعاد ودعم الصورة.

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وستعمل نسخة Pro من هذا الهاتف على الأغلب بأحدث نموذج من معالجات Snapdragon 888 المتطورة من كوالكوم، وستطرح نسخ Redmi K40 في الأسواق مطلع العام الجاري تبعا للتسريبات.

المصدر: 3dnews

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