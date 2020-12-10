موقع Netflix يحصل على ميزة مهمة

أعلن القائمون على موقع Netflix عن إدخال خدمة جديدة على الموقع تهم الآباء الذين يديرون حسابات أطفالهم على الموقع.

وتبعا للقائمين على الموقع فإن الخدمة الجديدة التي تدعى "تقرير نشاط الأطفال" والتي حصل عليها مستخدمو Netflix ستمكن الآباء من إدراة حسابات أطفالهم بشكل أفضل، وستساعدهم على معرفة نوعية البرامج والعروض والشخصيات التي يهتم بها الأطفال.

وعبر هذه الخدمة سيتلقى الآباء تقارير يومية حول نشاطات حسابات أطفالهم على Netflix ، وعروضا مخصصة للأطفال تتعلق بالأشياء والبرامج التي تتناسب مع اهتماماتهم.

وحول هذا الموضوع قالت المسؤولة عن قسم الابتكارات في منتجات Netflix ، ميشيل بارسونز: " نأمل أن يتمكن الآباء من التواصل بشكل أفضل مع الأطفال من خلال الفهم الشامل لما يشاهدونه، حتى لو لم يرغبوا في مشاهدته بأنفسهم.. يتابع معظم الآباء ما يحبه الأطفال لكنهم لا يعلمون بالعروض التي تقدمها خدماتنا حول هذه المواضيع، لذا قررنا تسهيل الأمر عليهم عبر هذه الخدمة.

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كما أشارت بارسونو إلى أن الآباء يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة أو التخلي عنها في أي وقت، وأن القائمين على Netflix يعملون حاليا على تطوير ميزات جديدة للحسابات العائلية على الموقع أيضا.

المصدر: ixbit