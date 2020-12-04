آبل قد تطرح جيلا جديدا كليا من الحواسب!

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل قد تطرح جبلا جديدا كليا من الحواسب المحمولة واللوحية عام 2021.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تعمل حاليا على تطوير نماذج جديدة من حواسب MacBook Pro، ستعتمد شاشتها على تقنيات mini LED التي تنتج الشاشات بسطوعة أقوى ودقة أكبر في عرض الصور.

ومن جهته أشار المدون الشهير "مينغ تشي كو" المعروف بتسريباته حول الأجهزة الإلكترونية، إلى أن آبل تعتزم طرح نموذجين من حواسب MacBook Pro العام القادم بشاشات جديدة كليا، وأن هذه الحواسب لن تكون أغلى من أجهزة MacBook الحالية كونها مزودة بمعالجات من صنع شركة آبل نفسها، أي أن آبل ستعوض التكلفة الزائدة على الشاشات بفرق سعر المعالجات.

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كما توقع "كو" أن مبيعات شركة آبل من الحواسب قد تزداد بمقدار مرتين أو ثلاثة في الأعوام الثلاثة المقبلة، كون هذه الأجهزة ستحصل على معالجات جديدة كليا وسريعة الأداء من تطوير الشركة نفسها.

وكانت عدة مواقع وصفحات إنترنت قد أشارت مؤخرا إلى أن تقنيات mini LED لن تتوفر في حواسب آبل المحمولة القادمة فحسب، بل ستكون موجودة في حواسب iPad Pro اللوحية الجديدة أيضا.

المصدر: ixbit