هاكر مشهور مديرا جديدا لأمن "تويتر"

عينت شركة "تويتر" الخبير في شؤون أمن الإنترنت بيتر زاتكو مديرا جديدا للأمن فيها.

ومن المقرر أن يكون زاتكو مسؤولا عن أمن المعلومات وسلامة الموقع والأمن الفيزيائي للمنصة، والتصدي لجميع الأعمال الهادفة إلى سوء استعمال موقع "تويتر" أو أي تلاعب فيه.

Looks like the cat is out of the bag.



I’m very excited to be joining the executive team at Twitter!



I truly believe in the mission of (equitably) serving the public conversation.



I will do my best! https://t.co/ZQkhYTXLQZ — Mudge (@dotMudge) November 16, 2020

ومن المتوقع أن يباشر زاتكو مهامه بعد فترة اختبار ستستغرق ما بين 45 و60 يوما، وهو سيعمل مباشرة تحت إدارة المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي.

وكان بيتر زاتكو قد عمل في الفترة الأخيرة مديرا للأمن في شركة Stripe للتحويلات المالية الإلكترونية، وقبل ذلك كان يشرف على مختلف المشاريع الخاصة بالأمن السيبراني في "غوغل" ووكالة DARPA للأبحاث والمتقدمة والمشاريع الدفاعية، التابعة للبنتاغون.

My name, Peiter Zatko, was a closely held secret both in the hacker community *and* the government.



In fact I was the Hacker Jeopardy final question after the White House leak.



Paraphrased: “...nobody knew his name”



To make it hard they used the short hair pic.



2/n pic.twitter.com/dOGZJztYpT — Mudge (@dotMudge) March 2, 2020

ويشار إلى أن زاتكو المعروف أيضا بلقبه Mudge أحد أشهر الهاكرز في العالم، وسبق له أن انتمى إلى مجموعة القراصنة الإلكترونيين "طائفة البقرة الميتة" (Cult of the Dead Cow) التي نشرت أدوات لاختراق نظام "ويندوز" لشركة "مايكروسوفت".

المصدر: رويترز