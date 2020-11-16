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هاكر مشهور مديرا جديدا لأمن "تويتر"

العالم الرقمي و Social media

هاكر مشهور مديرا جديدا لأمن
Reuters DADO RUVIC
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عينت شركة "تويتر" الخبير في شؤون أمن الإنترنت بيتر زاتكو مديرا جديدا للأمن فيها.

ومن المقرر أن يكون زاتكو مسؤولا عن أمن المعلومات وسلامة الموقع والأمن الفيزيائي للمنصة، والتصدي لجميع الأعمال الهادفة إلى سوء استعمال موقع "تويتر" أو أي تلاعب فيه.

ومن المتوقع أن يباشر زاتكو مهامه بعد فترة اختبار ستستغرق ما بين 45 و60 يوما، وهو سيعمل مباشرة تحت إدارة المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي.

وكان بيتر زاتكو قد عمل في الفترة الأخيرة مديرا للأمن في شركة Stripe للتحويلات المالية الإلكترونية، وقبل ذلك كان يشرف على مختلف المشاريع الخاصة بالأمن السيبراني في "غوغل" ووكالة DARPA للأبحاث والمتقدمة والمشاريع الدفاعية، التابعة للبنتاغون.

ويشار إلى أن زاتكو المعروف أيضا بلقبه Mudge أحد أشهر الهاكرز في العالم، وسبق له أن انتمى إلى مجموعة القراصنة الإلكترونيين "طائفة البقرة الميتة" (Cult of the Dead Cow) التي نشرت أدوات لاختراق نظام "ويندوز" لشركة "مايكروسوفت".

المصدر: رويترز

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