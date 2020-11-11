شركة Razer تكشف عن حاسب أنيق لرجال الأعمال

أزاحت شركة Razer الأمريكية الستار عن أحدث حواسبها المحمولة المصممة لأصحاب المكاتب ورجال الأعمال.

ويأتي حاسب Razer Book 13 الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك المتين، يزن 1.3 كلغ، بسماكة 15 ملم فقط، زينت واجهته الخلفية بشعار Razer الشهير.

وحصل هذا الجهاز على لوحة مفاتيح RGB ملونة مزودة بإضاءة داخلية لتسهيل الطباعة والعمل في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة، إضافة إلى شاشة بمقاس 13 بوصة بدقة عرض ( 1920/1200) بيكسل، أبعادها "16:10".

وتحتوي النسخة الأساسية من هذا الجهاز على معالج Core i5-1135G7 من إنتاج شركة إنتل، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بمساحة تخزين 256 غيغابايت.

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كما زودته Razer بمنفذ HDMI 2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ لقراءة بطاقات الذاكرة الخارجية.

وتوجد نسخة أكثر تطورا من هذا الحاسب مزودة بشاشة 13 بوصة بدقة عرض (3840/2400) بيكسل، ومعالج Core i7-1165G7، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت.

المصدر: 3dnews