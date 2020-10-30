بقدرات تصوير جبارة.. Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها

كشفت عملاقة التقنية Xiaomi عن هاتفها الأحدث redmi k30s الذي أتى بكاميرات ذات قدرات تصوير عالية جدا.

وتأتي الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف بثلاث عدسات دقة أقوى عدسة فيها 64 ميغابيكسل، مزودة بمستشعر Sony IMX682، والعدسة الثانية خصصت للتصوير الفائق العرض وحصلت على مستشعر بدقة 13 ميغابيكسل، أما العدسة الثالثة فجاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

فيما الكاميرا الأمامية للهاتف أتت بدقة 20 ميغابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وتدعم تقنية HDR.

وحصل الهاتف على هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، يزن 216 غ، أبعاده (165/76.4/9.3) ملم، وشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يعادل 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها 550 شمعة/م.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

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كما زودته Xiaomi ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: gsmarena