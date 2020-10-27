 
مباشر

تفاديا لانتشار الأمراض.. إل جي تعلن عن سماعات لاسلكية بميزة التعقيم الإشعاعي!

العالم الرقمي و Social media

تفاديا لانتشار الأمراض.. إل جي تعلن عن سماعات لاسلكية بميزة التعقيم الإشعاعي!
youtube/LG Global
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p138

في الوقت الذي بات فيه الكثير من الناس متخوفين من انتشار الأوبئة والأمراض قررت شركة إل جي إطلاق سماعات لاسلكية ذكية جديدة تماشيا مع متطلبات المستخدمين الحالية.

ومن أبرز ما يميز سماعات HBS-FN7 الجديدة من إل جي هو أنها مجهزة بحافظة بلاستيكية صغيرة فيها تقنية UVnano التي تقوم بتعقيم السماعتين الصغيرتين بالأشعة ما فوق البنفسجية أثناء عملية الشحن.

كما جهزت الحافظة أيضا ببطارية داخلية تكفي لشحن السماعتين لتعملان لمدة 15 ساعة في حال استخدامهما لإجراء المكالمات الهاتفية والاستماع إلى الموسيقى.

إقرأ المزيد
هاتف سامسونغ القادم القابل للطي سيأتي بتعديلات جذرية!
هاتف سامسونغ القادم القابل للطي سيأتي بتعديلات جذرية!

كما حصلت هذه السماعات على أجزاء مطاطية بقياسات مختلفة لتناسب أذن كل مستخدم، وتساهم في عزل الضوضاء الخارجية، وجهزت كل سماعة بثلاثة مايكروفونات لفلترة الصوت ومنحه نقاء مميزا أثناء المكالمات، إضافة إلى تقنية اللمس التي تساعد على تلقي أو رفض المكالمات والتحكم بالموسيقى دون الحاجة إلى الرجوع إلى الهاتف، وتقنية الاتصال اللاسلكي بالهواتف والأجهزة الذكية عبر شبكات "بلوتوث-5".

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا