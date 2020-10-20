 
مباشر

السويد تمنع "Huawei" و "ZTE " من المشاركة في مزاد الجيل الخامس

العالم الرقمي و Social media

السويد تمنع
Reuters JASON LEE
شعار شركة "هواوي" الصينية مع رمز الجيل الخامس لشبكة الاتصالات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozax

حظرت هيئة البريد والاتصالات السويدية "PTS"، اليوم الثلاثاء، استخدام منتجات من شركتي "Huawei" و "ZTE " الصينيتين، في مزاد "5G" الوهمي، المقرر الشهر المقبل.

 

إقرأ المزيد
هكذا سيبدو أحدث وأفضل الهواتف القابلة للطي من هواوي
هكذا سيبدو أحدث وأفضل الهواتف القابلة للطي من هواوي

وأشارت "PTS" إلى أن تحديد شروط الترخيص، جاء بعد التقييمات التي أجرتها كل من القوات المسلحة السويدية، وجهاز الأمن السويدي.

وشددت السلطات السويدية على الشركات المشاركة في المزاد الوهمي، عدم استخدام منتجات شركتي Huawei و ZTE الصينيتين. 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في نهاية أبريل، أن جميع المعلومات المتعلقة بشبكات 5G التي تتلقاها أو ترسلها الوكالات الدبلوماسية الأمريكية ستُرسل الآن فقط عبر "قنوات 5G النظيفة" باستخدام معدات "موثوقة"، والتي لا تشمل معدات شركتي Huawei و ZTE الصينيتين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا