السويد تمنع "Huawei" و "ZTE " من المشاركة في مزاد الجيل الخامس

حظرت هيئة البريد والاتصالات السويدية "PTS"، اليوم الثلاثاء، استخدام منتجات من شركتي "Huawei" و "ZTE " الصينيتين، في مزاد "5G" الوهمي، المقرر الشهر المقبل.

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وأشارت "PTS" إلى أن تحديد شروط الترخيص، جاء بعد التقييمات التي أجرتها كل من القوات المسلحة السويدية، وجهاز الأمن السويدي.

وشددت السلطات السويدية على الشركات المشاركة في المزاد الوهمي، عدم استخدام منتجات شركتي Huawei و ZTE الصينيتين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في نهاية أبريل، أن جميع المعلومات المتعلقة بشبكات 5G التي تتلقاها أو ترسلها الوكالات الدبلوماسية الأمريكية ستُرسل الآن فقط عبر "قنوات 5G النظيفة" باستخدام معدات "موثوقة"، والتي لا تشمل معدات شركتي Huawei و ZTE الصينيتين.

المصدر: "رويترز"