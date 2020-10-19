الكشف عن مواصفات وشكل أقوى هواتف هواوي قبل إطلاقه

سربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بشكل ومواصفات هاتف Mate 40 المزمع أن تكشف عنه شركة هواوي بعد أيام.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر أن يصبح أقوى هواتف هواوي لهذا العام وأفضلها من الناخية التقنية من المفترض أن يحصل على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة بدقة عرض (2777/1344) بيكسل، وستكون هذه الشاشة منحنية الحواف مثل شاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

كما سيحصل هذا الجهاز تبعا للتوقعات على معالج SoC Kirin 9000 ثماتي النوى الحديث الذي يعمل بتردد 3.13 غيغاهيرتز، والمجهز بأربع أنوية من نوع Cortex-A77 وأربع أخرى من نوع Cortex-A77.

This is the Huawei #Mate40 Pro w/ Kirin 9000 5nm 5G SoC and 50 MP Leica triple cam. Official pics and specs: https://t.co/ENCKoSIbg8 — Roland Quandt (@rquandt) October 17, 2020

ومن المفترض أن تطرحه هواوي مع ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، وجهاز كوديم خاص يمكنه من الاتصال مع شبكات 5G.

وبالنظر للصور التي سربها موقع Winfuture لتصميم الجهاز نلاحظ أن الهاتف سيحصل على كاميرا أمامية مزدوجة، وعلى كاميرا أساسية رباعية العدسة، تتوزع عدساتها في إطار دائري على الواجهة الخلفية.

#Huawei#Mate40 -#HuaweiMate40Pro render



Specs

📱6.76" OLED display

📳2772x1344

🔅456 PPI

📸50MP F /1.9, OIS + 20MP (ultra-wide-angle) F / 1.8

12MP (zoom camera) F/3.4

🎥Video -8K videos and offers a 5x physical magnification for zoom recordings.

🔋4400mAh

🔌65W FC

⭕Kirin9000 pic.twitter.com/LwKoBnZoDR — 𝗧𝗲𝗰𝗵 𝗣𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 (@techpreacher8) October 18, 2020

وستكون دقة العدسة الأساسية لكاميرا هذا الهاتف 50 ميغابيكسل على الأغلب، كما ستحتوي الكاميرا على عدسة بدقة 20 ميغابيكسل للتصوير العريض، وعلى مستشعر بصري بدقة 12 ميغابيكسل مجهز بخاصية التقريب البصري بمعدل 5x، أما العدسة الرابعة فستكون مسؤولة عن التركيز التلقائي للصورة.

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ومن المنتظر أن تعلن هواوي عن مجموعة من هواتف Mate 40 المتطورة خلال حدث تقني سيعقد في 22 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي