سامسونغ تطلق هاتفا آخر بمواصفات ممتازة وسعر منافس

بعد أيام من إطلاقها لهاتف Galaxy F41 أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف جديد من الفئة M زودته بكاميرات ومواصفات ممتازة، لطرحه بسعر منافس.

وزود هاتف Galaxy M31 Prime Edition الجديد من سامسونغ بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، أبعادها "19.5:9"، ومعدل سطوعها يعادل 403 شمعة/م، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش من نوع Corning Gorilla Glass 3.

كما حصل الجهاز على معالج Exynos 9611 ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 46/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.

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ودعمته سامسونغ بكاميرا أساسية بأربع عدسات بدقة (64+8+5+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وزودته أيضا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Android 10، كما جهز بماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة Galaxy M31 Prime Edition و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو، أما سعره فسيكون نحو 180 يورو.

المصدر: 3dnews