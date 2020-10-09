منافسان جديدان وزهيدا الثمن لسماعات AirPods

في محاولة جديدة لمنافسة شركة آبل أطلقت العملاقة xiaomi نموذجين جديدين من السماعات اللاسلكية الصغيرة لتتحدى بهما سماعات AirPods الشهيرة.

أول نموذج من هذه السماعات Redmi EarBuds 2C حصل على سماعتين صغيرتين مقاومتين للماء والغبار وفق معايير IPX4، ويمكن التحكم بهما باللمس للرد على المكالمات الهاتفية وسماع الموسيقى والتحكم بالأصوات.

كما حصلت هذه السماعات على بطاريات تكفيها لأكثر من 3 ساعات في حال استخدامها للمكالمات الهاتفية، وقدرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنية "بلوتوث-5"، وحصلت على علبة صغيرة تكفي لشحن السماعتين ليعملا لمدة 12 ساعة، وميزة الاستخدام المستقل لكل سماعة على حدة، أما سعر هذه السماعات فيبلغ 18 دولارا فقط.

أما النموذج الثاني Redmi SonicBass فقد حصل على سماعتين صغيرتين تتمتعان بميزة عزل الضوضاء الخارجية، وتتصلان ببعضهما عبر حزام صغير مزود بأزرار للتحكم بمستويات الصوت وأزرار لاستقبال ورفض المكالمات.

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وحصلت هذه السماعات أيضا على حماية من الماء والغبار وفق معايير IPX4، وعلى بطارية داخلية تكفيها لـ 12 ساعة متواصلة، وعلى مايكروفونات خاصة لفلترة الضوضاء والأصوات الجانبية، وستطرح بلونين أساسيين هما الأسود والأرزق وبسعر 18 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews