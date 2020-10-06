 
مباشر

آبل تطور نماذج جديدة من أجهزة Apple TV

العالم الرقمي و Social media

آبل تطور نماذج جديدة من أجهزة Apple TV
youtube/Вячеслав Горбатенко
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovo0

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تعمل على تطوير نموذجين جديدين على الأقل من منصات Apple TV الشهيرة.

وتبعا للمواقع فإن أجهزة Apple TV الجديدة لن تكون وسيلة لمشاهدة الأفلام والفيديوهات والمحطات التلفزيونية عبر الإنترنت فحسب، بل ستتحول لوسيلة للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية أيضا عبر خدمات Apple Arcade.

ولتحقيق هذه الغاية من المفترض أن تطرح آبل نموذجين من هذه المنصات، نموذج مزود بمعالجات A12Z Bionic المستخدمة في حواسب iPad Pro، ونموذج فيه معالجات A13 Bionic، وأن تحصل هذه النماذج على ذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 غيغابايت، ومعالجات رسوميات متطورة تمكنها من التعامل مع ألعاب الفيديو التي ستنافس The Legend of Zelda: Breath of the Wild على سبيل المثال.

ومن المفترض أن تطرح هذه المنصات قبل نهاية العام الجاري، وأن تزودها آبل أيضا بأجهزة تحكم عن بعد يمكنها التعامل مع مساعد "أليسا" الصوتي للتحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا