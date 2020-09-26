"تويتر" قد يحصل على ميزات جديدة

أعلنت مواقع مطلعة في شؤون التقنية والإنترنت أن تطبيق "تويتر" قد يحصل قريبا على ميزات جديدة تجعله أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

وتبعا للمواقع فإن "تويتر" بدأ باختبار ميزة جديدة عند بعض المستخدمين، ليساعدهم على تسجيل مقاطع صوتية وإرسالها عبر الرسائل المباشرة كما هو الحال في بعض التطبيقات مثل "واتس آب" و"إنستغرام".

ومن المفترض أن يكون استعمال الميزة الجديدة بسيطا جدا كما هو الحال في "واتس آب"، إذ على المستخدم الدخول إلى سجل المحادثات واختيار إحداها، وهناك سيظهر له زر تسجيل الصوت، وعند الضغط عليه سيبدأ تسجيل الرسالة الصوتية، وبعد الانتهاء سيضغط المستخدم على خيار "إرسال".

ويسعى القائمون على "تويتر" بشكل مستمر لتطوير تطبيقهم للحفاظ على مستخدميه في ظل المنافسة القوية التي تشهدها تطبيقات التواصل والمراسلة حاليا، فمنذ مدة حصل هذا التطبيق في أجهزة iOS أيضا على ميزة "التغريدات الصوتية" التي تمكن المستخدم من تسجبل تغريدة صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية يمكن إرفاقها بنص من 280 حرفا.

ومنذ مدة أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن "تويتر" تختبر ميزة جديدة ستاعد على كتابة تغريدات تختفي من تلقاء نفسها بعد مدة زمنية محددة، ستكون شبيهة بميزة storis التي ظهرت في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

المصدر: ixbit