هل تخلت غوغل عن حواسب Pixelbook الشهيرة؟!

أشارت مواقع مختصة لشؤون التقنية أن شركة غوغل قد تتخلى عن بيع حواسب Pixelbook التي صنفت من بين أفضل الحواسب المحمولة في السنوات الثلاث الماضية.

وتبعا للمواقع فإن حواسب Pixelbook بنسخها العادية لم تعد متاحة للبيع في متاجر غوغل الإلكترونية في بريطانيا والولايات المتحدة "ما يشير إلى أن غوغل تلمح إلى أن هذه الأجهزة قد تختفي في المستقبل ولن تنتج منها نماذج جديدة".

support.google.com

وفي حين أن غوغل لم تدل بأي تصريحات رسمية حول الموضوع إلى أن أحد المسؤولين فيها قال في مقابلة صحفية "إن الشركة لا تخطط حاليا لتوريد دفعات جديدة من حواسب Pixelbook التقليدية، لكنها ستستمر بتقديم الدعم التقني والبرمجي الكامل لهذه الأجهزة حتى عام 2024"، وأوصى عشاق الحواسب بالتطلع لشراء أجهزة Pixelbook Go.

وتعتبر حواسب Pixelbook Go التي أطلقتها غوغل العام الفائت من بين أكثر الحواسب المحمولة جودة من حيث الأداء والمكونات التي صنعت منها.

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وحصلت هذه الأجهزة على شاشات LCD بمقاس 12.3 بوصة بدقة عرض (2400/1600) بيكسل، وشاشات LCD بمقاس 13.2 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بكسل، وطرحت بعدة نسخ منها بسعر 649 دولارا، فيها معالجات CPU Intel Core m3، ونسخ أكثر تطورا جهزت بمعالجات Core i7 من الجيل الثامن، وشاشات تعرض فيديوهات 4K، وصل سعرها إلى 1399 دولارا.

المصدر: 3dnews