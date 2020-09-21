"يوتيوب" يحرم بعض مستخدمي هواتف آيفون من ميزة جديدة!

اشتكى بعض مستخدمي أنظمة iOS 14 الجديدة المخصصة لهواتف آيفون من عدم عمل إحدى الميزات الجديدة التي أضيفت إلى هذه الأنظمة.

وتبعا للمستخدمين فإن ميزة " PIP" أو "صورة داخل صورة" التي أضافتها آبل لأنظمة iOS 14 الجديدة لا تعمل عند المستخدمين المجانيين لـ "يوتيوب" عبر متصفحات "سفاري"، لكنها تعمل عند مستخدمي YouTube Premium الذين يدفعون اشتراكات للحصول على ميزات إضافية في "يوتيوب".

وتظهر الفيديوهات التي نشرها بعض مستخدمي هواتف آيفون أنه وعند مشاهدة الفيديو بوضع "ملء الشاشة" على يوتيوب من المتصفح المذكور فإن المقطع يعمل دون مشكلات، لكن وبمجرد الضغط على خيار ظهور الشاشة الثانوية لمتابعة التصفح عبر "سفاري" تختفي نافذة الفيديو تماما من الشاشة.

Here's our story about this. If you're a Premium subscriber, picture-in-picture works fine 🤔https://t.co/pELUd19yMZ — Jay Peters 🧇 (@jaypeters) September 18, 2020

وتعتبر ميزة " PIP" إحدى الميزات العملية التي أدخلت إلى هواتف آيفون وكانت موجودة في بعض نماذج أجهزة أندرويد أساسا، فهي تمكن المستخدم من مشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو في "شاشة ثانوية" على هاتفه أثناء تصفح الإنترنت أو استخدام أحد التطبيقات للمراسلة على سبيل المثال.

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وتجدر الإشارة إلى أن المشكلات المذكورة مع ميزة "PIP" واجهت بعض مستخدمي iOS 14 في أجهزة آيفون فقط، ولم يشتك منها أصحاب أجهزة آيباد.

المصدر: ixbit