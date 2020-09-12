شبكة "VK" الروسية تدخل ميزات مهمة وعملية على خدمات التواصل عبر الفيديو

أعلنت شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي عن إدخال ميزات جديدة على خدمات التواصل عبر الفيديو لتحسين جودة المكالمات وجعل الاتصالات أكثر متعة وعملية.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن الميزات الجديدة التي أدخلت على برمجيات "VK" ستسمح للمستخدمين بإنشاء مكالمات فيديو جماعية يمكن أن ينضم إليها 128 شخصا في وقت واحد، والأهم من ذلك هو أن المكالمات ستكون مجانية، ودون أية قيود تحدد مدتها الزمنية.

كما ستسمح الميزات الجديدة بإجراء مكالمات الفيديو من أي هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر مزود بكاميرا ويب، وسيتمتع المستخدمون بميزة "مشاركة الشاشة"، كما سيكون بإمكانهم الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية بملف تعريف "مجهول" في حال كانوا لايريدون أن يظهروا ملفهم الإلكتروني لبعض المشاركين في المكالمة.

وأضيفت على خدمة مكالمات الفيديو في "VK" أيضا ميزات جديدة تسمح بالتحكم في عرض صور المتصلين على الشاشة بالطريقة التي تناسب المستخدم، وتساعد على تكبير وتصغير هذه الصور بشكل سلس وسريع.

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وتسعى "VK" في السنوات الأخيرة إلى إدخال العديد من الميزات الجديدة التي تهم المستخدمين وتواكب متطلباتهم ورغباتهم، فمنذ مدة حصلت هذه الشبكة على خدمة Clips الشبيهة بـ TikTok ، والتي تسمح بتسجيل مقاطع الفيديو القصيرة ومشاركتها بطريقة مميزة.

المصدر: فيستي