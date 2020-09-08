مايكروسوفت تعلن عن نسخة رخيصة من منصات Xbox!

أعلنت شركة مايكروسوفت بشكل رسمي عن نيتها إطلاق نسخة مميزة من Xbox ، بسعر ينافس منصات شركة سوني والمنصات المميزة في الأسواق.

وتشير التغريدة التي نشرتها مايكروسوفت حول منصتها الجديدة إلى أن المنصة ستأتي من الفئة "S" وستأتي بسعر 299 دولارا، أي أرخص بكثير من منصات Series X الموجودة حاليا.

👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

وبالنظر لتصميم هذه المنصة نلاحظ أنها أتت بهيكل نحيف سيكون أصغر هيكل تطرح فيه منصات Xbox، ومزود بمكبر صوت كبير، وفتحات جانبية لتبريد المعالج، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

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ولم تصرح مايكروسوفت عن المواصفات النهائية لهذه المنصة بعد، لكن تسريبات كانت قد نشرتها بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أشارت إلى أن ألعابها ستتوافق مع أجهزة الكمبيوتر، وسيكون بالإمكتن التحكم بها عبر قبضات ولوحات مفاتيح لاسلكية.

ومن المفترض أن تعمل هذه المنصة مع خدمات xCloud التي وفرتها مايكروسوفت مجانا من مدة لمستخدمي Xbox Game Pass، والتي توفر أكثر من 100 لعبة.

المصدر: gamemag