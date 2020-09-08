 
مباشر

مايكروسوفت تعلن عن نسخة رخيصة من منصات Xbox!

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تعلن عن نسخة رخيصة من منصات Xbox!
Reuters MB/ LIM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oozs

أعلنت شركة مايكروسوفت بشكل رسمي عن نيتها إطلاق نسخة مميزة من Xbox ، بسعر ينافس منصات شركة سوني والمنصات المميزة في الأسواق.

وتشير التغريدة التي نشرتها مايكروسوفت حول منصتها الجديدة إلى أن المنصة ستأتي من الفئة "S" وستأتي بسعر 299 دولارا، أي أرخص بكثير من منصات  Series X الموجودة حاليا.

وبالنظر لتصميم هذه المنصة نلاحظ أنها أتت بهيكل نحيف سيكون أصغر هيكل تطرح فيه منصات Xbox، ومزود بمكبر صوت كبير، وفتحات جانبية لتبريد المعالج، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

إقرأ المزيد
شركة Lenovo تعلن عن حاسب بنظام
شركة Lenovo تعلن عن حاسب بنظام "لينوكس"

ولم تصرح مايكروسوفت عن المواصفات النهائية لهذه المنصة بعد، لكن تسريبات كانت قد نشرتها بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أشارت إلى أن ألعابها ستتوافق مع أجهزة الكمبيوتر، وسيكون بالإمكتن التحكم بها عبر قبضات ولوحات مفاتيح لاسلكية.

ومن المفترض أن تعمل هذه المنصة مع خدمات xCloud التي وفرتها مايكروسوفت مجانا من مدة لمستخدمي  Xbox Game Pass، والتي توفر أكثر من 100 لعبة.

المصدر: gamemag

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا