العملاقة Acer تعلن عن أقوى حواسبها

قررت شركة Acer العودة بقوة لسوق الإلكترونيات المحمولة هذا العام، وكشفت عن حاسب جديد صنف من بين أفضل الحواسب.

ويأتي حاسب Swift 3 بنسختين، نسخة مزودة بشاشة بمقاس 13.5 بوصة يزن هيكلها 1.9 كلغ، ونسخة مزودة بشاشة 14 بوصة، يزن الهيكل فيها 1.4 كلغ.

وتتميز نسخ هذا الحاسب بالأداء العالي والسرعة الكبيرة في التعامل مع البيانات بفضل معالجات AMD. Ryzen 5 4500U التي يصل ترددها إلى 4 غيغاهيرتز، كما تسمح ذاكرة الوصول العشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلي SSD التي تصل سعتها إلى 1 تيرابايت بالتعامل مع شبكات الإنترنت بسرعة فائقة، وتشغيل نظام "ويندوز" الخاص بالحواسب في ظرف 10 ثوان تقريبا.

ومن الأمور المهمة التي حصلت عليها هذه الأجهزة هو الهيكل المتين المصنوع من البلاستيك والمعدن، وماسح بصمات الأصابع الذي يضمن حماية البيانات، والشاشة التي تعمل باللمس.

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كما زودت Acer هذه الأجهزة بتقنية 2x2 MU-MIMO التي تساعد على الاتصال السريع بالشبكات اللاسلكية، وبشرائح للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1، إضافة إلى منفذي USB 3.2 / 2.0، ومنفذ Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 4apk