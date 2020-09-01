غوغل تطور منافسا جديدا لحواسب آبل

تعمل شركة غوغل على تطوير حاسب جديد من سلسلة Pixelbook، ليكون أحد أهم المنافسين لحواسب Macbook الشهيرة من آبل.

وتبعا للتسريبات فإن حاسب غوغل الجديد سيحمل اسم Halvor، وسيأتي بتقنيات جديدة تميزه عن حواسب Pixelbook الحالية.

ومن أكثر ما سيميز هذا الجهاز هو الهيكل المتوسط الحجم وخفيف الوزن، والشاشة التي ستعمل باللمس، ولوحة المفاتيح الخاصة من نوع Volteer، والتي ستكون مجهزة بزر يسمح للجهاز بالعمل مع مساعد غوغل الصوتي.

كا يفترض أن يحصل هذا الجهاز على معالجات Tiger Lake التي تنتمي إلى معالجات الجيل 11 من إنتل، و تتميز بسرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات والصور والفيديوهات وشبكات الإنترنت.

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وتبعا للتسريبات فإن شاشة هذا الجهاز مع جسمه الأساسي سيمكن فصلهما عن لوحة المفاتيح ليتحولا إلى حاسب لوحي شبيه بحواسب Pixelbook.

كما سيحصل هذا الحاسب على مكبرات صوت متطورة توزع الأصوات بصورة احترافية، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحم ونقل البيانات.

ومن المفترض أن يزود أيضا بذواكر وصول عشوائي بحجم 16 غيغابايت، وربما سيحصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة كما في حواسب سامسونغ اللوحية الجديدة.

المصدر: ixbit