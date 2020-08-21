هل من الممكن تحديد موقع الهاتف في حال كان مقفلا؟

تعتبر ميزة تحديد موقع الهاتف عن بعد من الميزات المهمة التي تساعد في العثور عليه حال فقدانه، لكن هذه الميزة قد تصبح وسيلة للتجسس على صاحب الجهاز وانتهاك خصوصيته أحيانا.

وحول هذا الموضوع قال الخبير في شركة Jet Infosystems التقنية، دميتري كاروساندزي: "هناك العديد من الطرق لتحديد موقع الهاتف الذكي حتى لوكان الهاتف مطفأ، وحتى تعطيل ميزة تحديد الموقع في الهاتف لن تحمي المستخدم من التجسس في بعض الأحيان".

وأضاف الخبير "الهاتف الذكي يستمر في نقل بيانات الموقع الجغرافي عند إيقاف تشغيله أيضا، ويستمر في التفاعل مع الشبكات وإرسال البيانات حول استقباله للإشارات من أبراج الإشارة، وهذه البيانات تذهب للشركات المصنعة للهواتف وللشركات المشغلة للخدمات الخلوية، وهذه الأطراف لديها كل الإمكانيات لمعرفة موقع الهاتف في حال أرادت ذلك".

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وتبعا له فإن الطريقة الوحيدة لحماية الهاتف من إمكانية التجسس على بياناته وموقعه هو إيقاف تشغيله وإخراج البطارية منه، لكن انتزاع البطارية من الهاتف أمر غير ممكن للمستخدمين مع الكثير من الهواتف الحديثة.

المصدر: نوفوستي