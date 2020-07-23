شركة Xiaomi تطور أحد أكثر الهواتف غرابة!

تداولت بعض مواقع الإنترنت صورا لهاتف جديد تعمل على تطويره شركة Xiaomi، وصفه الكثيرون بأنه أحد أكثر الهواتف غرابة من حيث التصميم.

ومن أكثر ما يميز تصميم هذا الهاتف هو أن الكاميرات الأمامية جاءت على إطار رفيع موضوع على الحافة اليمنى من الهاتف، وأتى أسفلها ثقبان صغيران يعتقد أنهما سيكونان مخصصين لحساسات الإضاءة ولمصباح صغير سيعمل بتقنية LED.

كما أظهرت الصورة المسربة للجهاز أن زر الطاقة سيكون أسفل الكاميرات الأمامية على الإطار نفسه، أما مكبرات الصوت فستكون أسفل وأعلى الشاشة.

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أما الكاميرا الأساسية فستكون بـ 5 عدسات، ستوزع ضمن إطار مستطيل الشكل موضوع بشكل أفقي أعلى الواجهة الخلفية للجهاز، بصورة تختلف عن إطارات الكاميرات المشابهة الموجودة في باقي الهواتف الذكية الحديثة.

ولم تبين الصور التي انتشرت لهذا الهاتف احتواءه على منفذ 3.5 ملم للسماعات، لكنها أظهرت أنه سيأتي بمنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات.

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وتشير التوقعات إلى أن كاميرا الهاتف الأساسية ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف التي طرحت عام 2020، وكما أن الجهاز سيكون قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

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ولم تدل شركة Xiaomi بأية تصريحات رسمية بعد حول نيتها طرح هذا الهاتف أو الموعد المفترض لظهوره في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن Xiaomi كانت قد وسعت نشاطاتها بشكل ملحوظ في سوق الإلكترونيات هذا العام، وكشفت عن مجموعة جديدة من أجهزة التلفاز الذكية، وعن بعض الهواتف والأساور الذكية المتطورة أيضا.

المصدر: 4PDA