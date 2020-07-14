شركة OnePlus تطلق دفعة من أفضل الأجهزة الذكية

تتحضر عملاقة صناعة التقنية الصينية OnePlus لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية المتطورة، سيكون من ضمنها هاتف مميز وسماعات لاسلكية.

ومن بين أبرز ما ستكشف عنه الشركة سيكون هاتف OnePlus Nord المخصص للعمل مع شبكات 5G، والذي سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات بوزن 185 غ، مزود بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

كما يفترض أن يزود الجهاز بمعالج SDM765 Snapdragon 765G ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 10، وبطارية بسعة 4115 ميلي أمبير تعمل مع خاصية Fast charging 30W للشحن السريع.

أما كاميرته الأساسية فتاتي بأربع عدسات بدقة ( 48+8+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (32+8) ميغابيكسل.

وسيحصل هذا الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة A-GPS و GLONASS و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن شرائح للاتصال مع شبكات "بلوتوث-5" و Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds — OnePlus (@oneplus) July 13, 2020

ونشرت OnePlus على موقع تويتر تغريدة أشارت فيها إلى عزمها طرح سماعات بلوتوث لاسلكية ستحمل اسم OnePlus Buds، من المفترض أن تكشف عنها رسميا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر: gsmarena