وفاة مؤسس "سكايب " بمرض غامض!

توفي رجل الأعمال الإستوني والمستثمر والمبرمج، الذي كان أحد مؤسسي موقع خدمة Skype الشهير، تيوفو أنوس، يوم الأحد عن عمر يناهز 48 عاما.

ووفقًا لـ News.err.ee، فإن سبب وفاة رجل الأعمال كان "مرضا غير معروف". ومع ذلك، بناء على طلب الأسرة، لم يتم تقديم تفاصيل أسباب الوفاة.



وقد بدأ نجاح أنوس بإنشاء Skype مع أصدقائه الثلاثة. بعد ذلك، شارك بنشاط كمستثمر في العديد من المشاريع التجارية.



في أغسطس الماضي، نمت قيمة أصول Ambient Sound Investments (ASI)، وهي شركة استثمارية من مؤسسي Skype الاستونيين المشاركين، بنسبة 17.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 131 مليون يورو.



في عام 2010، حصل أنوس على وسام النجمة البيضاء من الدرجة الخامسة من قبل رئيس إستونيا.



وأعلنت الأسرة أن جنازة رجل الأعمال ستكون للمقربين فقط.