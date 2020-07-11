هواوي تطرح أقوى هواتفها في روسيا قريبا

أعلن وكلاء شركة هواوي في موسكو أن مبيعات هواتف +P40 Pro في الأسواق الروسية ستبدأ في 13 يوليو الجاري.

وتأتي هذه الهواتف بشاشات OLED بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها تعادل (1200/2640) بيكسل، ومعدل تحديثها 90 هيرتزا، ومدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

ويضمن الأداء الممتاز لها معالجات Kirin 990 5G ثمانية النوى، مدمجة فيها أجهزة موديم قادرة على الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 512 غيغابايت.

ومن أبرز التقنيات التي تميز هذه الأجهزة هي الكاميرا الأساسية رباعية العدسة بدقة (50+40+8+8) ميغابيكسل، والتي حصلت على ميزة التقريب البصري بمعدل 10x، وميزة التقريب الرقمي بمعدل 100x، وجاءت بمستشعر خاص لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، وزودت بميزة Full Pixel Octa PD.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فأتت ثنائية العدسة بدقة 32 ميغابيكسل، وزودت بتقنيات خاصة لضبط عمق اللقطة في الصور بشكل أوتوماتيكي، وحصلت على ميزة التعرف على الوجوه.

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ويأتي +P40 Pro ببطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع W SuperCharge، وفيه منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 مم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشريحة خاصة تؤمن له الاتصال مع شبكات +Wi-Fi 6.

المصدر: 4pda