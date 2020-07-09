ميزات جديدة تزيد متعة التواصل عبر تطبيق Teams

قررت شركة مايكروسوفت استقطاب عدد أكبر من المستخدمين إلى تطبيق Teams الشهير للتواصل عبر الفيديو، وأعلنت تقنيات وميزات جديدة أدخلتها على التطبيق.

ومن أبرز الميزات الجديدة التي حصل عليها التطبيق ميزة "فلاتر الفيديو" أوvideo filters، والتي تساعد على التحكم بمعدل إضاءة الصورة أثناء مكالمات الفيديو وتبين الأشخاص بصورة أكثر حيوية .

كما حصل Teams على ميزة جديدة تدعى Together Mode صممت لتستخدم في إنشاء صور افتراضية يجمع فيها المستخدم وجوه أصدقائه في التطبيق ليبدو الجميع وكأنهم يجلسون في قاعة واحدة.

وتوفر هذه الميزة إمكانيات محدودة لإنشاء مثل هذه الصور، لكن مايكروسوفت أعلنت انها ستطورها لتضم إمكانيات أكبر في المستقبل.

وتخطط مايكروسوفت أيضا لإضافة ميزات جديدة على تطبيقها ستمكن مستخدمي مكالمات الفيديو الجماعية من استعمال ألواح وأدوات افتراضية للكتابة والشرح على هذه الألواح، لتكون تلك الأدوات شبيهة بتلك التي تستخدم أثناء الاجتماعات في الشركات لتوضيح خطط العمل.

iguides.ru

والأهم من كل ذلك أن مايكروسوفت تسعى لتطوير ميزات جديدة في التطبيق تمكن المستخدمين من إنشاء مكالمات فيديو جماعية للحوارات تضم 10 آلاف شخص.

المصدر: iguides