دوروف يدعو إلى ترويج "تليغرام" في إيران والصين بعد رفع الحظر عنه في روسيا

دعا مؤسس تطبيق المراسلات "تليغرام" وشبكة التواصل الاجتماعي الروسية " VK " إدارات فروعه لتركيز جهودها على بلاد لا تزال تحظر تطبيقه على مستوى الدولة، حسبما جاء على قناته "تليغرام"

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وأعلن عن نيته تشكيل مخادم خاصة تستهدف إيران والصين.

وقال:" اضطررنا في الأعوام الماضية إلى التحديث المستمر لتكنولوجيا فك الشيفرة. وقررنا بعد رفع الحظر عن "تليغرام" في روسيا تركيز جهودنا على مقاومة الرقابة في بلدان أخرى لا تزال تحظر تطبيقنا".

وأوضح قائلا: "نرجو إدارات المخادم التي تعاونت سابقا مع المستخدمين الروس توجيه مواردها إلى البلدين المذكورين".

يذكر أن إدارة "روس كوم نادزور"(الرقابة) الروسية أعلنت عن قرارها برفع الحظر عن تطبيق "تليغرام". وتم تنسيق هذا القرار حسب " روس كوم نادزور" مع النيابة العامة في روسيا. وذلك بعد أن أعربت إدارة "تليغرام" عن استعدادها للتعاون في مقاومة الإرهاب والتطرف.

جدير بالذكر أن الخبراء الروس يحذفون بالتعاون مع شركات الإنترنت كل أسبوع نحو 2500 موقع تدعو للانتحار و1300 موقع تحمل طابعا إرهابيا ومتطرفا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا