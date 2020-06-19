أبرز ميزات أحدث وأقوى هواتف HTC

أعلنت شركة HTC عودتها بقوة إلى سوق الهواتف، وكشفت عن مواصفات جهازها الجديد U20 5G المزود بتقنيات متطورة، والقادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (171.2 x 78.1 x 9.4) ملم، يزن 215غ، مجهز بشاشة بمقاس 6.8 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل.

أما الكاميرا الأساسية فيه فجاءت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، فيها مستشعرات خاصة لتحديد عمق الصورة وعدسة مخصصة لتوثيق اللقطات العريضة، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G ومعالجة البيانات والصورة بسرعة كبيرة جدا بفضل معالج Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G المطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج الرسوميات Adreno 620، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي أتت بحجم 256 غيغابايت.

وحصل Adreno 620 أيضا على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (18واطا)، إضافة لماسح بصمات الأصابع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSDXC.

وجهزته HTC بأنظمة A-GPS و GLONASS و GLONASS و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشرائح للاتصال اللاسلكي عبر شبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot وشبكات "بلوتوث-5"، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

المصدر: gsmarena