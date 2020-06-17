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هل تطلق آبل هواتف آيفون قابلة للطي؟

العالم الرقمي و Social media

هل تطلق آبل هواتف آيفون قابلة للطي؟
youtube/ Miror pro
صورة تعبيرية
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سجلت آبل على مدى العامين الأخيرين العديد من براءات الاختراع التي تتعلق بالاجهزة الذكية القابلة للطي، لكن هل ستظهر يوما ما على أرض الواقع؟

وعلى الرغم من آن آبل لم تطلق أي تصريحات رسمية بعد بخصوص هذا النوع من الأجهزة إلا أن المدون الشهير جون بروسير نشر في قناته على "تويتر" تدوينة ألمح فيها إلى احتمال إطلاقها لهاتف آيفون قابل للطي.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة مرنة وهيكل قابل للطي، لكن شاشته لن تكون عريضة مثل الحواسب اللوحية حين فتحها على مصراعيها، بل ستكون كتلك الموجودة في هواتف Z FLIP من سامسونغ وهواتف RAZR من موتورولا.

ومن المفترض أن يشبه هذا الجهاز من حيث التصميم الخارجي هواتف iPhone 11، ويزود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة مثبتة على واجهته الخارجية، وبهيكل له حواف معدنية، أما ميزة التعرف على الوجوه فيه فقد تكون معتمدة على حساس بصري مثبت على الهيكل من الخارج.

ومن جهته كان الأخصائي في عالم الهواتف، ويليام لاكورس، قد أشار في وقت سابق إلى أن آبل تتحضر لإطلاق هاتف قابل للطي، واستند في تصريحاته إلى بيان صادر عن شركة Corning Incorporated التي تصنع زجاج Gorilla Glass المستخدم في أجهزة هذه الشركة وأجهزة العديد من الشركات التقنية الكبرى.

المصدر: 4apk

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