آبل تكشف هذا الشهر عن أهم مزايا iOS 14 القادم

يتوقع الكثير من المحللين أن تكشف شركة آبل هذا الشهر عن المواصفات والمزايا الجديدة التي ستحصل عليها النسخة القادمة من نظام iOS المخصص للهواتف والحواسب الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن إعلان الشركة عن iOS 14 من المفترض أن يكون في 22 يونيو الجاري، خلال فعاليات مؤتمر WWDC 2020 ، والذي كان قد أجل في وقت سابق بسبب الظروف المرتبطة بانتشار وباء كورونا.

وأظهرت بعض التسريبات والفيديوهات التي انتشرت حول النسخة الجديدة من iOS أن النسخة حملت معها العديد من المزايا التي تتعلق بواجهات الاستخدام وبطريقة عرض البرامج، كما تغيرت فيها طريقة عرض أيقونات البرامج المشغلة في الخلفية لترتب تحت بعضها بشكل عمودي، يسمح بفتحها بسرعة أكبر على الواجهة أو إيقاف تفعيلها بشكل أسرع.

كما ستصحح هذه النسخة العديد من الأخطاء البرمجية والتقنية التي كانت موجودة في أنظمة iOS الأخيرة، وخصوصا الثغرات البرمجية، والأخطاء التي كانت تعرقل عمل بعض التطبيقات مثل facetime.

ومن المفترض أن تتيح آبل مع هذه النسخة للمستخدمين إمكانيات أكبر في اختيار التطبيقات التي يرغبون بتحميلها في أجهزتهم، من غير التطبيقات التي تلزمهم بها حاليا، أي بصورة قريبة لما يحدث مع أجهزة أندرويد، إذ يمكن للمستخدم تحميل تطبيقات إضافية غير تلك التي تطورها غوغل.

ومن المتوقع أيضا أن تحصل النسخة القادمة من نظام التشغيل على تطبيقات جديدة لمراقبة اللياقة البدنية والحالة الصحية للمستخدم، وتطبيقات إضافية لتشغبل الموسيقى والفيديوهات، وتطبيقات مطورة ستحسن من قدرات الهواتف في التعامل مع ساعات Apple Watch.

المصدر: iphonehacks