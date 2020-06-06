ما الجديد في أحدث إصدارات أندرويد؟

تفاجأ بعض مستخدمي هواتف "بيكسل" الحديثة من غوغل بظهور نسخة beta التجريبية من نظام Android 11 في أجهزتهم.

وتبعا للذين نشروا معلومات عن هذه النسخة فإن الإصدار الجديد حمل معه العديد من التغيرات والتحديثات وخصوصا فيما يتعلق بالمظهر العام لواجهات التشغيل والأيقونات.

وأتاح هذا الإصدار للمستخدمين أشكالا مختلفة من الأيقونات، منها أيقونات Pebble مستطيلة الشكل، وأيقونات Vessel، إضافة إلى أيقونات دائرية الشكل، وأيقونات على شكل فقاعات.

Screenshots of these 3 icon shapes pic.twitter.com/lU4kDkOZcV — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

والميزة الفريدة الأخرى التي ظهرت في هذا الإصدار هي "فقاعات الدردشة" ، والتي يمكن للمستخدم قراءة الرسائل التي وردته لتطبيقات المراسلة في داخلها، دون الحاجة إلى التطبيقات.

ومن الأمور المميزة الأخرى التي تختبرها غوغل في هذا الإصدار أيضا هو إمكانية تشغيل تطبيقات الصوت والوسائط المتعددة والتحكم بها من قائمة التحكم السريع الموجودة فيما يسمى بالـ "ستارة"، والتي يمكن الوصول إليها بمجرد تمرير الإصبع من أعلى الشاشة إلى أسفلها في معظم هواتف أندرويد في حال كانت شاشة الهاتف مقفلة أو قيد التشغيل، ما يسهل ويسرع عملية التحكم بالهاتف.

المصدر: ixbt