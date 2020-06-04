هاتف جديد يعيد OnePlus لصدارة المبيعات

تسربت من قاعدة بيانات Geekbench الشهيرة بعض المعلومات عن هاتف جديد تطوره شركة OnePlus، من المحتمل أن يصبح من بين أكثر الهواتف شهرة هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي يرمز له بـ AC2003 سيحمل الاسم التجاري OnePlus Z، وسيحصل على ميزات تجعله من بين أفضل الهواتف لهذا العام، من بينها معالج Snapdragon 765G الذي سيمكنه من العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، والذي سيكون ثماني النوى بتردد 2.2 غيغاهيرتز.

وسيزود هذا الجهاز أيضا بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغايايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات من نوع Adreno 620، وموديم داخلي X52، ونظام تشغيل Android 10.

أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض+FHD، وتردد 90 غيغاهيرتز، ما يجعله أداة مميزة لعشاق الألعاب الإلكترونية، والبطارية فيه ستكون بسعة 4000 ميلي أمبير.

youtube/TechZG

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن الكاميرا الأساسية للهاتف ستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، مزوودة بخاصية التقريب الأوتوماتيكي للصورة، وفيها عدسة بفتحة واسعة تمكنها من التقاط صور عالية الدقة في الظلام.

المصدر: 3dnews