نسخ أندرويد القادمة ستساعد المستخدمين على النوم بشكل أفضل!

بدأت غوغل بتطوير ميزات جديدة ستطرحها في نسخ أنظمة أندرويد القادمة، من شأنها تعزيز الصحة البدنية للمستخدمين عبر ضبط أوقات نومهم بشكل أفضل.

وتبعا للمعلومات التي نشرتها غوغل في مدونة لها على الإنترنت فإن أنظمة أندرويد القادمة ستحصل على ميزة جديدة تدعى Bedtime، سيتمكن المستخدم من خلالها تنظيم مواعيد نومه دون أن تزعجه الإشعارات والرسائل القادمة إلى هاتفه أو جهازه الذكي.

وتتشبه آلية عمل هذه الميزة الآلية المتبعة في ميزة Do Not Disturb، إذ يمكن للمستخدم من خلالها كتم الإشعارات المزعجة في أوقات معينة، لكنها تحمل ميزات إضافية يمكن من خلالها التحكم بسطوع وألوان الشاشة.

والمميز في Bedtime هو أنه سيمكن وضع اختصارها في قائمة الإعدادات السريعة التي تظهر للمستخدم عبر ما يسمى بالـ "ستارة"، والتي يمكن الوصول إليها بتمرير الإصبع من أعلى الشاشة إلى أسفلها في حال كانت الشاشة مقفلة أو قيد التشغيل، كما سيكون بالإمكان ضم هذه الميزة في تطبيق الساعة المتوفر في أنظمة أندرويد.

وكون الكثيرين يعتبرون أن الاستيقاظ فجأة على صوت منبه الهاتف يوميا يشكل لهم إزعاجا ونوعا من الصدمة اليومية، قررت غوغل تطوير ميزة جديدة ستقوم بإطلاق تنبيهات بصرية وصوتية "مريحة" من الهاتف قبل موعد تعيل جرس المنبه يوميا بقليل.

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وعلى غرار الميزات التي أدخلت على تطبيق "يوتيوب" فإن أنظمة أندرويد القادمة ستسمح للأبوين بضبط مواعيد نوم أطفالهم عبر ميزات ستتحكم بتشغيل هواتفهم الذكية.

المصدر: bloggoogle