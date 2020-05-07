شركة Xiaomi تعتذر لليابانيين عن إعلان أثار حفيظة بعضهم

قدمت شركة Xiaomi اعتذارها لمستخدميها في اليابان بعد أن نشرت مقطع فيديو ترويجيا لأحد هواتفها، استهجنه العديد من سكان تلك البلاد.

وتبعا لموقع Android Authority فإن شركة شاومي كانت قد نشرت مقطع فيديو ترويجيا لهاتف Redmi Note 9 الجديد، وظهر فيه رجل يتحول ليصبح بدينا جدا ومن ثم يطير عبر سقف المنزل وينفجر في الهواء.

وأشار الموقع إلى أن بعض اليابانيين اعتبروا هذا الإعلان "مسيئا"، والانفجار الذي ظهر فيه يذكر أو يلمح لانفجار القنبلة النووية التي ألقيت على بلادهم عام 1945.

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وبعد الجدل الذي أثاره الإعلان قامت Xiaomi بحذفه، وقدمت اعتذارها للمستخدمين عبر صفحتها الرسمية لفرعها في اليابان وقالت: "الإعلان الترويجي للمنتج ضم محتوى غير مدروس وتمت إزالته.. Xiaomi تحترم مستخدميها وثقافاتهم في كل العالم".

المصدر: لينتا