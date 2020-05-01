"كاسبيرسكي" تحذر من برمجيات خبيثة قد تخترق ملايين هواتف أندرويد!

أعلن خبراء في شركة "كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات عن اكتشاف صيغة جديدة من الفيروسات الإلكترونية قد تشكل خطرا على ملايين الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خبراء كاسبيرسكي" تمكنوا من اكتشاف إصدار خاص من فيروسات Trojan ينتمي إلى فئة الفيروسات الإلكترونية PhantomLance التي هددت هواتف أندرويد سابقا.

والخطورة في هذا الفيروس وفقا للخبراء هو أنه ينتشر عبر متجر Google Play الإلكتروني ليصيب هواتف أندرويد، وتمكن برمجياته الضارة المخترقين من الوصول إلى حقوق التحكم بنظام تشغيل الهاتف، ويمكن استغلالها للوصول إلى معظم البيانات، كالبيانات التي تتعلق بالموقع الجغرافي للهاتف، وبيانات الرسائل القصيرة SMS، وقائمة التطبيقات المثبتة في الجهاز، كما يمكن استغلاله لتعطيل أنظمة الأمان في الأجهزة وتثبيت تطبيقات ضارة أخرى.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء في شركة Dr.Web كانوا قد حذروا العام الفائت أيضا من ظهور حملة اختراقات لهواتف أندرويد تعتمد على برمجيات PhantomLance الخبيثة، وأشاروا إلى أن هذا النوع من البرمجيات تم اكتشافة أول مرة عام 2015، واستهدف المخترقون من خلاله العديد من متاجر التطبيقات الإلكترونية المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.

المصدر: xakep