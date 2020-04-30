تعرف على أحد أكثر الدرونات الصغيرة تطورا

كشفت عملاقة صناعة الطائرات المسيرة DJI عن درونها الجديد الذي أتى بمواصفات تجعله من بين أفضل الدرونات الصغيرة في العالم.

ومن أكثر ما يميز درون Mavic Air 2 هو الأذرع الحاملة للمراوح والتي يمكن طيها لتلتصق بالهيكل الأساسي لتصبح الطائرة صغيرة الحجم ويمكن حملها في الجيب أو أي حقيبة صغيرة.

كما زودت هذه الطائرة المسيرة بأربع مراوح صغيرة ومحركات كهربائية تسمح لها بالتحليق بسرعة 64 كلم/سا، وبطارية تكفيها للطيران لـ 34 دقيقة متواصلة.

ومن التقنيات المطورة التي حصلت عليها Mavic Air 2 أيضا كاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 4k، بمعدل 60 إطارا في الثانية حتى عند الطيران بسرعة 60 كلم/سا تقريبا، كما يمكن لهذه الكاميرا توثيق الفيديوهات بتقنية التصوير البطيء، بمعدل 240 إطار في الثانية.

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وزودت بجهاز تحكم لاسلكي فيه قبضة خاصة يمكن تثبيت الهاتف الذكي عليها، واستعماله كأدة لعرض الصور والفيدوهات التي تلتقطها الكاميرا المثبتة عليها، وسعر هذه الطائرة 799 دولارا.

المصدر: mobilereview