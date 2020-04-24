"تويتر" تختبر ميزة جديدة في تطبيقها

بدأ القائمون على تطبيق "تويتر" للتواصل الاجتماعي باختبار ميزة جديدة تتعلق بالتغريدات المنشورة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة التي تختبر حاليا لدى عدد محدود من مستخدمي أجهزة iOS توفر للمستخدم إمكانية رؤية عداد يظهر أوقات "إعادة التغريدة"بجانب العداد المخصص لأرقام الإعجابات.

وتبعا للخبراء فإن هذه الميزة تعتبر مهمة لبعض مستخدمي "تويتر" الذين يستخدمون التغريدات المقتبسة للرد على تغريدة معينة.

We rolled this out as a test starting today. Let's you easily see all the Retweets with comments of any tweet. Let us know what you think if you have access to the experience. https://t.co/lQhAMmufCs — Kayvon Beykpour (@kayvz) April 23, 2020

وحول هذه الميزة قال رئيس قسم المنتجات في "تويتر"، كيفين بيكبور: "طرحنا اختبار هذه الميزة ليتيح رؤية جميع التغريدات المعاد نشرها مع التعليقات، أخبرنا برأيك إذا كانت قد ظهرت لديك.

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وتعمل "تويتر" مؤخرا على اختبار العديد من الميزات الجديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، ومن بين أبرز الميزات التي باشرت في اختبارها ميزة ستساعد على كتابة تغريدات مؤقتة تختفي تلقائيا بعد كتابتها بمدة معينة.

المصدر: kudago