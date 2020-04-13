هواوي تطلق أقوى حواسبها اللوحية قريبا

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية مواصفات MatePad 10.4 الذي تخطط هواوي لإطلاقه قريبا ليكون أفضل حواسبها اللوحية.

وتبعا للتسريبات سيأتي الجهاز بتصميم شبيه بعض الشيء بتصميم حاسب MatePad الذي طرح العام الماضي، لكنه سيحصل على شاشة LED رقيقة الحواف بمقاس 10.4 بوصة ودقة عرض (2000/1200) بيكسل.

وسيحصل هذا الجهاز أيضا على معالج Kirin 810 ثماني النوى عالي الأداء، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 11 ساعة تقريبا، إضافة إلى منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ستزوده هواوي أيضا بواجهات EMUI 10.1 Lite المطورة عن نظام أندرويد الجديد، ما سيوفر للمستخدم سرعة وسلاسة في التعامل مع الصور وواجهات التشغيل، كما سيكون بإمكان هذا الحاسب الاتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكية وشبكات "بلوتوث-5".

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كما سيأتي MatePad 10.4 بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

ومن المفترض أن يطرح بعدة نسخ، نسخة مزودة بذواكر 4/64 غيغابايت، ونسخة بذواكر 6/128 غيغابايت، ونسخ أخرى قادرة على الاتصال بالشبكات الخلوية.

المصدر: ixbit