ميزة جديدة قد تجتذب الملايين إلى "يوتيوب"

بدأ القائمون على موقع "يوتيوب" بتطوير ميزة جديدة هدفها اجتذاب عدد أكبر من المستخدمين حول العالم.

وتبعا للمعلومات فإن موقع "يوتيوب" وقبل نهاية العام الجاري سيحصل على ميزة جديدة تدعى Shorts، ستمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو قصيرة على غرار ما يحدث في موقع TikTok الشهير.

كما ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاستفادة من الموسيقى الموجودة في مكتبة YouTube Music ليرفقوا تلك الموسيقى بمقاطع الصوت القصيرة التي يرغبون بتحميلها على "يوتيوب".

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We’ve got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz — Dylan Byers (@DylanByers) April 1, 2020

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ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من "يوتيوب" ستساعدها على تعزيز منافسة بقية المواقع المتخصصة بنشر ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، وخصوصا موقع TikTok والذي تشير إحصائيات App Annie إلى أن نمو أعداد متابعيه ازداد بنسبة 125% في شهر يناير الفائت وحده.

وكانت "يوتيوب" قد أدخلت في العامين الأخيرين العديد من الميزات الجديدة على موقعها لاجتذاب المستخدمين، ومن أبرز هذه الميزات ميزة "القصص" أو Stories التي لاقت شعبية كبيرة في "إنستغرام" و"فيسبوك" أيضا.

المصدر: sostav