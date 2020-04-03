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ميزة جديدة قد تجتذب الملايين إلى "يوتيوب"

العالم الرقمي و Social media

ميزة جديدة قد تجتذب الملايين إلى
pexels.com/freestocks.org
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بدأ القائمون على موقع "يوتيوب" بتطوير ميزة جديدة هدفها اجتذاب عدد أكبر من المستخدمين حول العالم.

وتبعا للمعلومات فإن موقع "يوتيوب" وقبل نهاية العام الجاري سيحصل على ميزة جديدة تدعى Shorts، ستمكن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو قصيرة على غرار ما يحدث في موقع TikTok الشهير.

كما ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالاستفادة من الموسيقى الموجودة في مكتبة YouTube Music ليرفقوا تلك الموسيقى بمقاطع الصوت القصيرة التي يرغبون بتحميلها على "يوتيوب".

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ويرى الخبراء أن هذه الخطوة من "يوتيوب" ستساعدها على تعزيز منافسة بقية المواقع المتخصصة بنشر ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، وخصوصا موقع TikTok والذي تشير إحصائيات App Annie إلى أن نمو أعداد متابعيه ازداد بنسبة 125% في شهر يناير الفائت وحده.

وكانت "يوتيوب" قد أدخلت في العامين الأخيرين العديد من الميزات الجديدة على موقعها لاجتذاب المستخدمين، ومن أبرز هذه الميزات ميزة "القصص" أو Stories التي لاقت شعبية كبيرة في "إنستغرام" و"فيسبوك" أيضا.

المصدر: sostav

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