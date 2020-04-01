أبرز ما سيميز هاتف الجيل الجديد من ОРРО

بعد النجاح الكبير الذي حققه هاتف Reno Ace الذي أطلق في أكتوبر الفائت، قررت شركة ОРРО إطلاق الجيل الثاني من هذا الهاتف بمواصفات أكثر تطورا.

وتبعا للتسريبات التي نشرتها وكالة TENAA الصينية فإن هاتف ОРРО Reno Ace 2 القادم سيكون أفضل هاتف تنتجه الشركة حتى الآن، وأول هواتفها التي ستعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 المنصف كأفضل معالج للهواتف الذكية حاليا.

كما سيحصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض FHD+، وموديم يمكنه من العمل مع شبكات 5G، وذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز فستأتي بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر بصري متطور كذلك الوجود في هواتف OnePlus 7T، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

وسيحصل الهاتف على هيكل من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 185 غ وأبعاد 8.6/75.4/160 ملم، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، أما سعره وفقا للتسريبات فسيكون قرابة الـ 400 دولار.

المصدر: 4PDA