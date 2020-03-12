تعرف على NEX 3S أحد أفضل وأكثر الهواتف تطورا

كشفت شركة VIVO مؤخرا عن نموذجها الأحدث من هواتف NEX 3S الذي زود ببتقنيات متطورة وقدرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية لهاتف Vivo NEX 3S 5G:

-شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة ودقة عرض (2256/1080) بيكسل.

- معالج Qualcomm Snapdragon 865، أقوى معالجات الهواتف حاليا.

- ذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+13) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

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- نظام تشغيل Android 10 مع واجهات FuntouchOS 1.

- أنظمة لتحديد المواقع GPS وBeiDou وGalileo.

- بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وخاصية الشحن السريع.

- شحن لاسلكي للبطارية.

- قدرة على العمل مع شبكات LTE و5G.

- هيكل مقاوم للماء والغبار بوزن 219 غ.

- شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

- بوصة إلكترونية وحساسات لقياس شدة الإضاءة.

المصدر: helpix