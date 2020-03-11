بقدرات فائقة.. OPPO تكشف عن أحدث هواتفها!
أزاحت شركة OPPO الستار عن هواتف Find X2 التي زودتها بتقنيات تصوير فائقة وميزات تجعلها من بين أفضل الهواتف.
ومن أبرز ما أتت به هذه الهواتف:
-شاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض (3168/1440)، وتردد 120 هيرتزا.
- معالج Snapdragon 865، يعتبر أقوى معالج للهواتف حاليا.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل، فيها مستشعر Sony IMX586 يمنحها قدرات تصوير فائقة.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.
- ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بحجم 2 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطاريات بسعة 4200 ميلي أمبير.
- شحن سلكي سريع وشحن لاسلكي سريع للبطارية.
- ماسح لبصمات الأصابع.
- USB 3.1 وUSB-C.
- أنظمة لتحديد المواقع GPS وغلوناس و Galileo.
- هيكل مقاوم للماء والغبار.
- نظام تشغيل مبني على Android 10.
- زجاج واق للشاشة مقاوم للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 6.
- مستقبل لإشارات الراديو FM.
المصدر: mobile-review