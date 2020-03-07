غوغل تطلق هاتفا رخيصا ربيع العام الجاري

بالرغم عن إعلانها إلغاء مؤتمر Google I/O 2020 للمطورين، لكن غوغل عازمة على الكشف عن عدد من الهواتف الجديدة قريبا، منها هاتف سيأتي بمواصفات جديدة وسعر منافس.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Pixel 4a القادم الذي ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة، سيأتي بسعر 200 دولار تقريبا، لينافس هواتف الفئة A من سامسونغ والعديد من هواتف هواوي.

وتظهر الصور التي سربت لهذا الهاتف أنه سيأتي بكاميرا أساسية مثبتة على قاعدة مربعة الشكل موجودة على واجهته الخلفية، وتشير التسريبات إلى أن دقتها ستكون 12.2 ميغابيكسل.

كما سيزود هذا الجهاز بشاشة LCD بمقاس 5.8 بوصة، فيها ثقب صغير في زاويتها العليا من جهة اليسار مخصصة للكاميرا الأمامية.

Take any news site that publishes these out of your feeds #Pixel4apic.twitter.com/UF6ur9rIBs — Ben Schoon (@NexusBen) March 3, 2020

وسيعمل Pixel 4a بمعالج Snapdragon 730 أو Snapdragon 765، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

المصدر: ixbt