تطبيقات مجانية لمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت

تعتبر مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت من أكثر الأمور التي يهتم بها مستخدمو الشبكة العنكبوتية حول العالم، فما هي أبرز التطبيقات التي توفر المشاهدة المجانية للمستخدمين؟

Vudu

يلجأ ملايين مستخدمي الإنترنت لهذا التطبيق كونه يوفر لهم ميزة فريدة هي تحميل الأفلام ومقاطع الفيديو في أجهزتهم لمشاهدتها لاحقا في حال عدم الاتصال بالإنترنت.

وصمم بطريقة مميزة تسهل على المستخدم عملية البحث عن الأفلام السينمائية، ويمكن تحمليه في جميع الأجهزة والهواتف الذكية العاملة بنظامي iOS وأندرويد.

Crackle

أصبح هذا التطبيق من أكثر تطبيقات مشاهدة الأفلام شهرة في السنوات الأخيرة كونه يوفر للمستخدمين العديد من الميزات مثل ميزة "المشاهدة لاحقا" كما في تطبيق "يوتيوب"، والتي تسمح بصنع قوائم بالأفلام التي يرغب المستخدم بمشاهدتها مستقبلا.

ويوفر هذا التطبيق أنواعا مختلفة من الأفلام منها أفلام الكوميديا والدراما وأفلام الحركة والإثارة، إضافة لمجموعة من البرامج والعروض التلفزيونية العالمية الشهيرة.

Show Box

يوفر هذا التطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد وiOS إمكانية تحميل الكثير من الأفلام والبرامج التلفزيونية المعروفة أو مشاهدتها مباشرة عبر الإنترنت، والمهم أنه يوفر تلك المواد بدقة عالية، ولا يحتاج من المستخدم إدخال أي حسابات أو عناوين إلكترونية لتسجيل الدخول.

المصدر: xakep